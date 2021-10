Nicolas Pizarro, jogador do Sportivo Italiano, foi expulso no encontro frente ao General Lamadrid, a contar para o fase de Clausura da Primera C argentina [sexta divisão daquele país]. A razão? Pois bem, Pizarro perdeu a cabeça e, do nada, deu um soco num adversário, a 15 minutos do final da partida. Ora veja.