O Machico, equipa do Campeonato de Portugal, foi na manhã desta quinta-feira derrotado (4-0) no Jamor, pela B SAD, e viu terminada a aventura na Taça de Portugal. No final, e apesar do resultado, cerca de 100 adeptos madeirenses fizeram a festa com a equipa, num momento que também evidencia o que é a festa da Taça.