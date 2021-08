"Luz e Dragão para trás à quarta jornada? Temos sempre de jogar contra eles"

Declarações de Pedro Moreira, jogador do Arouca, após a derrota com o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 3-0.

Importância dos primeiros minutos: "Trabalhamos essa fase inicial do FC Porto que costuma entrar forte. Conseguimos controlar, tivemos bons momentos, mas aquele golo deitou-nos um pouco abaixo. Mas trabalhámos e tivemos as nossas oportunidades."

Luz e Dragão para trás à quarta jornada: "Não há jogos fáceis, temos sempre de jogar contra eles e calhou de ser no início. Mas vamos evoluir, temos uma excelente equipa, os nossos adeptos merecem ser felizes e vamos ser felizes."

Utilidade da paragem para integrar reforços: "Vêm para para acrescentar, são jogadores com qualidade e esta paragem vai ser boa para eles se adaptarem às ideias do treinador e da equipa."