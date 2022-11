Luis Suárez despede-se do Nacional com vídeo emotivo

Cerca de quatro meses depois de ter regressado ao Nacional, Luis Suárez despediu-se do clube onde fez a formação e onde se estreou como sénior. Com um vídeo publicado nas redes sociais, o avançado uruguaio, de 35 anos, lembrou a receção festiva que teve ao chegar ao clube, em julho, e recordou o percurso no clube, agradecendo aos companheiros de equipa e staff do emblema de Montevidéu.

