Os jogadores da seleção de Espanha passam a ter um pequeno altavoz no equipamento de treino (nas costas) e o técnico, através de um "walkie talkie", vai dando as instruções. Uma tecnologia que a Espanha começou agora a testar e que a garganta do técnico vai agradecer, pois já não precisa gritar para ser ouvido pelos jogadores que estão distantes e pode simplesmente falar e a partir de uma torre para ter melhor visibilidade do treino, como se vê nas imagens

Leia também Vídeos Tal como o pai, filho do ex-FC Porto Madjer marca golo de calcanhar: veja aqui Lotfi Madjer, filho do ex-FC Porto Rabah Madjer, marcou de calcanhar na vitória (8-3) do Al-Duhail sobre o Al-Markhiya, na Taça Ooredoo, esta terça-feira. O avançado de 20 anos "recriou" o golo marcado por Madjer na final da Taça dos Campeões Europeus de 1987, em que os dragões venceram o Bayern.