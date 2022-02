Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, e Pepijn Lijnders, adjunto dos reds que esteve seis anos a trabalhar no FC Porto, receberam esta sexta-feira Luis Díaz no centro de treinos do clube. O avançado colombiano cumprimentou e trocou algumas palavras com os técnicos e ouviu um "bem-vindo" por parte do neerlandês, ainda bem familiarizado com a língua portuguesa. [vídeo Liverpool FC]