O central desejado pelo Benfica foi titular no "Peixe" esteve diretamente ligado aos dois golos do Palmeiras, de Abel Ferreira: no primeiro, tocou com a mão na bola, originando uma grande penalidade. No segundo, falhou o duelo aéreo com o adversário. "Habitualmente regular, o central não fez um bom clássico e participou dos dois golos do Palmeiras", assinala o Globoesporte. Veja os lances em questão no vídeo acima.