Manchester City conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões, graças a um golo de Rodri na final com o Inter. No balneário, a festa foi de arromba e com o médio espanhol em foco. "Rodri is on fire", cantavam os jogadores, ao som do clássico "Fred From Desire", de Gala.

