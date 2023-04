Com as derrotas de Benfica, com Inter, e Sporting, face à Juventus, Portugal perde o sexto lugar no ranking da UEFA para os Países Baixos e a partir de 2024/25 terá apenas duas equipas na Liga dos Campeões e cinco no total das provas europeias. A Liga neerlandesa assinalou o feito nas redes sociais, com um vídeo, e fez questão de agradecer a Portugal. Ora veja