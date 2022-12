Enquanto Lucas Paquetá regressou aos treinos desmoralizado com o fracasso do Brasil no Mundial do Catar, o colega argentino Manuel Lanzini está eufórico e com vontade de fazer brincadeiras. Deu uma taça ao brasileiro, que levou a piada com boa disposição. "Lucas! Lucas! Tens aí a taça", disse Lanzini. Paquetá pegou no brinquedo e respondeu: "Toma, é a terceira [da Argentina]. Nós [Brasil] temos cinco, 'hermano', toma".

