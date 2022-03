Após perder por 2-1 (7-6 (0), 5-7 e 6-4) frente a Rafael Nadal em Indian Wells, e já depois do habitual cumprimento entre os adversários no final dos encontros, Nick Kyrgios atirou a sua raquete ao chão com tanta força que a mesma saiu disparada na direção de um apanha-bolas, que por pouco não foi atingido. Ora veja. [Vídeo via Twitter]