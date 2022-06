Os familiares dos jogadores do Liverpool participaram nos festejos de final de época, na qual os "reds" conquistaram Taça da Liga inglesa e Taça de Inglaterra, e o irmão de Luis Díaz não perdeu a oportunidade para tirar uma fotografia com o treinador Jurgen Klopp. Depois de posarem em conjunto, o técnico alemão foi desafiado a dar uns passinhos de dança. O que se seguiu? Só visto... [Vídeo via Twitter]