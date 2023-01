Klopp irrita-se com pergunta sobre o mercado: "Honestamente..."

Jurge Klopp, treinador do Liverpool, foi questionado na antevisão do jogo com o Brighton sobre porque não vai ao mercado para resolver o problema das lesões no ataque, uma pergunta que o deixou irritado: "Honestamente, fiz 60 mil conferências no Liverpool e tu estiveste em 59.999, em diferentes sítios da sala. Tenho de te responder a isso outra vez? Tenho de te contar outra vez a história do dinheiro? Qual será a razão de termos rios de dinheiro e não comprarmos jogadores disponíveis? Qual será a razão? É isso que pensas de mim? Porque é que fazes uma pergunta quando a resposta está em cima da mesa? Não percebo. Temos de momento quatro jogadores ofensivos lesionados, não voltam amanhã, mas vão voltar. Temos sete avançados e nem podemos inscrever todos na Liga dos Campeões. Não é assim tão simples. Não podemos resolver assim os problemas de lesionados. O mercado não é a solução neste momento."