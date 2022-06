A claque do Sporting partilhou esta terça-feira nas redes sociais um vídeo onde é possível ver novas imagens dos incidentes no encontro de hóquei em patins entre os leões e o Benfica, no passado domingo. Nas imagens é possível ver a carga policial sobre os adeptos do clube de Alvalade, no final do dérbi, no Pavilhão João Rocha. A Juve Leo garante ter-se tratado de "Autoridade descontrolada e desgovernada".