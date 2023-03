Harry, um pequeno adepto do Everton que luta contra uma doença grave, foi surpreendido por Jordan Pickford, guarda-redes dos toffees. O internacional inglês foi bater penáltis com o menino e ofereceu-lhe as luvas. Outros jogadores do Everton juntaram-se de seguida, surpreendendo ainda mais a criança. [vídeo Premier League]