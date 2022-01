Emprestado pelo Benfica ao Celtic, Jota tem dado nas vistas na Escócia, sendo uma das figuras de destaque da formação comandada por Ange Postecoglou. Este sábado assistiu em cima do minuto 90 para o golo do triunfo (1-0) sobre o Dundee United, em jogo a contar para a 24ª jornada da Liga escocesa. No final, o português dirigiu-se às bancadas para festejar com os adeptos. Ora veja.