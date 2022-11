Jota Silva e Anderson fizeram as delícias dos mais pequenos

130 alunos do 1° ciclo da ACR (Associação Cultural e Recreativa) de Fornelos, em Fafe,, ficaram em delírio com a visita de Jota Silva e Anderson, jogadores do V. Guimarães.

