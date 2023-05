Jogador português do Celtic decidiu no domingo o "Old Firm" e colocou a equipa na final da Taça da Escócia. No final do encontro, foi questionado sobre a presença de Roberto Martínez, selecionador nacional, em Glasgow, mas ficou surpreendido. "Está cá? Não sabia disso. Que desfrute do tempo, o espetacular tempo de Glasgow. Não é como em Portugal, posso garantir", respondeu, bem-humorado. Ora veja. [Vídeo: BBC Sport Escócia]