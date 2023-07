Jota publicou este domingo um vídeo nas redes sociais a despedir-se do Celtic, clube escocês que representou com grande sucesso nas duas últimas temporadas. Avançado português é reforço do Al Ittihad, da Arábia Saudita. "Encontraram uma forma de amar-me mais do que as minhas ex-namoradas. E eu garanto-vos que estivemos loucamente apaixonados", afirmou sobre os adeptos.