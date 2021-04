Josué, que em Portugal representou, por exemplo, FC Porto, Braga e Paços, marcou o único golo do Hapoel Beer Sheva em casa do Kiryat Shmona (1-1), na terceira ronda da fase de apuramento do campeão da liga israelita (total de 10 jornadas). Este foi o oitavo tento n a liga deste ano do médio português, que no total da época tem 12 golos e seis assistências. O Beer Sheva é sexto da tabela, a 24 pontos do líder Maccabi Telavive.