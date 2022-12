José Sá e Rúben Neves regressaram ao trabalho no Wolverhampton, após a participação no Mundial, e não escaparam a uma praxe. Matheus Nunes, outro português que esteve no Catar, não surge nas imagens do treino divulgado pelo clube nas redes sociais. Lopetegui, recorde-se, é agora o treinador do emblema inglês.