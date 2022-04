Horas antes do Leicester-Roma, da primeira mão das "meias" da Conference League, José Mourinho e Tiago Pinto depositaram uma coroa de flores junto à estátua, na imediação do King Power Stadium, que eterniza Vichai Srivaddhanaprabha, antigo dono do clube inglês falecido, a 28 de outubro de 2018, numa queda de helicóptero, em que o ex-dirigente tailandês se transportava após jogo com o West Ham.