Messi esteve imparável na vitória da Argentina frente à Croácia (3-0) e ajudou a seleção sul-americana a chegar à final do Mundial, que se disputa no próximo domingo. Após o encontro, foi entrevistado pela jornalista Sofi Martínez Mateos, que aproveitou a presença do astro para lhe deixar uma mensagem. "Marcaste a vida de todos e isso é maior do que qualquer Mundial. É um agradecimento por um momento de felicidade tão grande que deste a tanta gente e isso já o tens. Obrigado capitão", disse.