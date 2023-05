Profissional da comunicação social tentou explicar a Ancelotti que o estádio gritava "tonto", não "mono" (macaco), destacando as "acusações graves" do responsável dos merengues. Técnico do Real Madrid lembrou que houve insultos racistas, pois só assim se explica a abertura do protocolo por parte do árbitro da partida [vídeo El Chiringuito TV]