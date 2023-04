O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, empatou 3-3 com o Istambulspor, desperdiçando a oportunidade de reduzir o atraso na Liga turca para o líder da prova, o Galatasaray, que também empatou, no domingo. No final, os adeptos assobiaram a equipa que fez uma roda no meio do relvado

