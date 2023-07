O Al Hilal, com Rúben Neves a titular, foi derrotado na quarta-feira pelo Dínamo de Kiev (0-1), no último jogo particular dos sauditas na Áustria, onde cumpriram um estágio de pré-época. A dada altura, já depois de os ucranianos terem inaugurado o marcador, Jorge Jesus foi visto a falar ao telemóvel, na linha lateral [vídeo - Twitter/Al Hilal France].

