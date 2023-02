O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, ficou hoje mais longe do líder Galatasaray, após empatar no reduto do Adana Demirspor (1-1), num encontro da 22.ª jornada do campeonato turco. Já depois do apito final, Jorge Jesus viu o árbitro da partida exibir-lhe o cartão vermelho direto, devido a protestos.