Efe, uma criança turca que sobreviveu ao sismo na Turquia, falou com alguns jogadores do Fenerbahçe, clube do qual é adepta, por videochamada, enquanto recupera no hospital. O treinador português Jorge Jesus trocou algumas palavras em inglês com o jovem, que falou durante mais tempo com os atletas Mert Yandas e Attila Szalai.

O resgate de Efe: