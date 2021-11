Jorge Jesus antes do Barcelona-Benfica: "Sistema de Xavi? Não me vai surpreender"

Declarações exclusivas do treinador do Benfica à Eleven Sports, na antevisão ao importante jogo frente ao Barcelona, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e agendado para as 20h00 de terça-feira.

Jorge Jesus, em antevisão ao jogo frente ao Barcelona, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e agendado para as 20h00 de terça-feira, mostrou-se confiante quanto ao sistema a ser utilizado por Xavi Hernández.

Na opinião do treinador do Benfica, a ideia do novo técnico do emblema blaugrana não será diferente da que tinha enquanto jogador. Ora veja.