O Hearts, da Escócia, e o Almería, de Espanha, defrontaram-se num jogo de preparação que não correu lá muito bem. Um desentendimento entre jogadores das duas equipas provocou uma confusão que fez com que a partida, disputada em Marbella, terminasse aos 38 minutos. Na altura, o Almería vencia por 1-0, com um golo do internacional português Dyego Sousa. Gui, ex-V. Guimarães, e Samuel Costa, ex-Braga, também representam o Almería.