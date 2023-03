Jogo da terceira divisão da Turquia transforma-se em batalha campal

O encontro entre o Bursaspor e o Amedspor, da terceira divisão da Turquia, foi palco de incidentes lamentáveis, que incluíram lançamento de petardos, garrafas, pilhas e pedras por parte dos adeptos da equipa da casa para o terreno de jogo, tendo atingido um dos jogadores visitantes. Os anfitriões venceram por 2-1 uma partida disputada sob um fundo de conflito político - o Amedspor é da cidade curda de Diyarbakir e Bursa reconhecidamente nacionalista e um bastião do governo de Erdogan. Centenas de nacionalistas reuniram-se, antes do jogo, junto ao hotel do Amedspor, entoando cânticos de tom provocador. A federação turca prometeu abrir uma investigação.