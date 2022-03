Jogo da distrital da AF Porto terminou com confusão entre as duas equipas: vídeo

O Lixa B-Livração, a contar para a 24.ª jornada da 1.ª Divisão Série 2 da AF Porto, terminou com confrontos entre elementos das duas equipas. Segundo o clube visitante, que publicou o vídeo na rede social Facebook, no final da partida, o treinador do Lixa B tentou agredir um jogador do Livração e dois atletas foram mesmo agredidos durante a confusão.

O clube do Marco de Canaveses refere que adeptos da formação visitada também entraram em campo para participar nos confrontos.

"Durante os próximos dias vamos reportar a situação às entidades competentes. Com o relatório da equipa de arbitragem, com filmagens feitas pelos agentes de autoridade e com as testemunhas presentes temos esperança que se faça justiça", lê-se no comunicado do Livração, que venceu o jogo por 1-2.