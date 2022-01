O jogo entre Ermesinde 1936 e São Pedro da Cova, ganho pela equipa visitante por 3-1 e referente à Divisão de Elite da AF Porto, ficou marcado por desacatos em pleno relvado. A confusão começou com a invasão por parte de um adepto, com outros a saltarem depois para o interior das quatro linhas, obrigando as forças de segurança a agir, inclusive com o recurso a bastonadas.