Na viagem de regresso a São Paulo - o jogo foi em Brasília -, os jogadores do Palmeiras celebraram a conquista da Supertaça do Brasil no avião e houve provocações a Gabigol, estrela do rival Flamengo. "Ó Gabigol, vai-te f****", ouviu-se. O Verdão, de Abel Ferreira, venceu o Mengão, de Vítor Pereira, por 4-3.