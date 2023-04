Gonçalo Borges e André Franco, com Cláudio Ramos e David Carmo a assistir, mostraram o que valem no FIFA'23 frente a João Peres. Os jogadores do FC Porto não conseguiram levar a melhor sobre o craque da equipa de eSports, mas foram deixando algumas frases caricatas. Ora veja.

Leia também Vídeos Depois da pancadaria, Partizan recebido em festa no aeroporto, às 6h da manhã O Partizan foi recebido esta sexta-feira por muitas dezenas de adeptos no aeroporto, por volta das 6h00. Uma forma de mostrar apoio à equipa depois da pancadaria no jogo da Euroliga frente ao Real Madrid, em Espanha.