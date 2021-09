Marko Grujic, médio do FC Porto, deu conta da receção dos adeptos à comitiva portista na madrugada desta quinta-feira [avião chegou à 1h25], após o polémico empate em Madrid, 0-0, frente ao Atlético, jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em que o emblema azul e branco viu ser-lhe anulado um golo pelo VAR. Os jogadores agradeceram o apoio com alguns aplausos. Ora veja. [Vídeo via Instagram]