São 12 jogadores do Shakhtar Donetsk e dois do Dínamo de Kiev, com as respetivas famílias, que estão num hotel à espera de ajuda do Brasil para voltarem a casa. Os atletas revelaram que foi o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, sugeriu que apanhassem um comboio para Chernivtsi, mas que recusaram por não se sentirem em segurança, preferindo, assim, continuar no hotel.