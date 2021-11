Maurício Prado, médio do Internacional, viu o cartão amarelo por dar uma sequência de toques na bola durante a partida frente ao Athletico Paranaense, disputado no sábado e referente à 32.ª jornada do Brasileirão. De acordo com o árbitro da partida, o brasileiro agiu "de maneira a mostrar desrespeito ao jogo", lê-se no relatório de jogo.