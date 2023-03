Expulso após ver dois cartões amarelos, Bruno Costa, jogador brasileiro do Novorizontino, agrediu Douglas Skilo, do Velo Clube, com uma forte cabeçada, em jogo referente à Série A2 do campeonato paulista. O mesmo jogador já havia sido castigado em 2021, por rasteirar Peglow e dar um soco a Caio Vidal no Chapecoense-Inter, no Brasileirão. Veja o momento.