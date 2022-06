O Fortaleza, último classificado do Brasileirão, com sete pontos, perdeu (3-2) com o Avaí, sétimo colocado, na última jornada, e alguns adeptos fizeram uma espera à equipa no aeroporto. À chegada, Robson, jogador do Fortaleza, parou para falar com os adeptos e foi agredido com um capacete por um deles.