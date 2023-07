Felipe Augusto, ponta de lança de 19 anos do Corinthians, marcou o golo da vitória (1-0) sobre o Universitario, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Sul-Americana, e foi à conferência de imprensa após o jogo. Mas como era a primeira vez naquele espaço, o brasileiro estava muito nervoso e teve a ajuda do treinador Vanderlei Luxemburgo, que tentou acalmar o jovem com um momento de diversão.