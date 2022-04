Os juvenis do Barcelona triunfaram por 3-2 sobre o Cornellà, no fim de semana, tendo Fermín Lopez marcado um golaço de bicicleta. O jogador festejou à Cristiano Ronaldo, imagens captadas pela transmissão televisiva do clube [para ver no "tweet" abaixo], que mais tarde cortou a celebração ao partilhar o golo nas redes sociais [veja no vídeo acima].

