Ivandro fechou, no domingo, as contas do Amarante-Dumiense (4-1), da quinta jornada da Série A do Campeonato de Portugal, ao fazer o quarto golo da equipa da casa, aos 61 minutos. Mas não foi um golo qualquer. O jogador de 30 anos recuperou a bola antes do meio-campo e conduziu-a até atirar para o fundo das redes. Ora veja.

Leia também Internacional Garantem em Espanha: Simeone sem renovação e um nome já apontado ao lugar Colchoneros ainda podem conquistar dobradinha, mas, mesmo nessa situação, contrato do argentino, válido até 2024, não será prolongado. Por outro lado, há quem garanta que o treinador pode ser outro após o Mundial do Catar.