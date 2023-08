Jogador do Al Khaleej fala em injustiça: "Há dois meses, os atletas do Al Ahli jogavam a Champions"

Depois da derrota por 3-1 com o Al Ahli, na quinta-feira, a contar para o campeonato da Arábia Saudita, Hamad Al Abdan, médio do Al Khaleej, queixou-se da diferença na qualidade dos planteis entre as quatro principais equipas do país, as que são financiadas por um fundo de investimento público do governo saudita, e as restantes formações. O jogador saudita diz que não é justo e que o campeonato está muito mais desequilibrado.

"Os jogadores do Al Ahli estavam a jogar na Premier League e na Liga dos Campeões há dois meses e agora estão a jogar contra nós. Os clubes que não pertencem ao PIF têm jogadores com qualidades limitadas, não é justo. O que acharão as pessoas disto?", atirou no final do encontro.

No Al Khaleej, treinado por Pedro Emanuel, jogam Fábio Martins, Ivo Rodrigues, Pedro Rebocho e Pedro Amaral. Ontem, pelo Al Ahli jogaram Mendy, Ibañez, Kessié, Mahrez e Saint-Maximin.

