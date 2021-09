Antony, jogador do Ajax, ofereceu a camisola de jogo a um pequeno adepto do Sporting, no final do encontro entre as duas equipas, a contar para a jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, que a equipa neerlandesa venceu por 5-1, em Alvalade. Veja o momento que deixou o pequeno fã com um sorriso. [Vídeo via Tik Tok @futebollmagia]