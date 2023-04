João Félix foi suplente utilizado na derrota caseira (1-2) do Chelsea frente ao Brighton, para a ronda 31 da Premier League. Em Espanha, o jornal As destaca o lance do golo da vitória da equipa visitante para avaliar de forma negativa a postura do português, a quem viu "passividade defensiva" na jogada que terminou com um grande remate de enciso. "Outro mau jogo no seu empréstimo ao Chelsea", vinca a publicação [vídeo: Eleven Sports].