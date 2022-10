Na quarta-feira, após o empate (2-2) contra o Bayer Leverkusen que ditou a eliminação do Atlético de Madrid da Liga dos Campeões, João Félix saiu do estádio na companhia da namorada, Margarida Corceiro, e alguns adeptos colchoneros pediram fotografias ao avançado português. Num vídeo que circula nas redes sociais, vê-se que o jogador não acedeu ao pedido e ouviu algumas bocas de fãs do Atlético. O casal foi depois festejar o aniversário da atriz e modelo.