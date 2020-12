Como João Félix foi enganado no dia dos Santos Inocentes em Espanha

O internacional português foi entrevistado por um "jornalista" que tinha uma amante e a mulher grávida.

Esta terça-feira foi o Dia das Mentiras em Espanha e João Félix, sem saber, foi o protagonista da gala solidária "Inocente Inocente", emitida na RTVE.

Para "enganar" o internacional português, a televisão espanhola contou ainda com a ajuda de Koke, capitão do Atlético de Madrid, que foi o apanhado do ano passado.

João Félix foi entrevistado por videoconferência por um "jornalista" que começou por fazer algumas perguntas, mostrando fotografias do início da carreira do internacional português e... das suas próprias férias com uma mulher. No entanto, a mulher não era a sua esposa, mas uma amante. Aí, o entrevistador conta ao português que tinha um caso extra conjugal: "Tenho uma mulher e uma amiga. A vida é assim".

A brincadeira foi desmontada por Koke, que ofereceu a João Félix um ramo de flores, entre muitos risos.

Veja o vídeo para ver como João Félix foi apanhado.