João Almeida, que se diz "um pouco amassado" após a queda sofrida na terceira etapa do Giro, falou sobre as sensações antes da quinta tirada da prova, que se disputa esta quarta-feira. "Temos hoje um dia muito duro pela frente, com muita chuva e frio, mas esperamos passar mais um dia sem problemas", afirmou o ciclista português da UAE Emirates, quarto classificado da geral individual.