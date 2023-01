De luto pela morte recente da mãe, Joana Sanz, mulher do futebolista brasileiro Dani Alves, sofre agora também com a prisão preventiva do companheiro, acusado de agressão sexual numa discoteca em Barcelona. Nas redes sociais, a espanhola deixou palavras de agradecimento pelas mensagens de apoio.

Leia também Internacional Dani Alves detido: brasileiro acusado de abuso sexual Lateral brasileiro vai ser presente a um juiz. Justiça espanhola tinha comunicado há pouco mais de uma semana que tinha aberto um processo de inquérito